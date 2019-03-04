Экс-глава минстроя Калмыкии арестован по делу о мошенничестве при стройке домов для сирот

Экс-министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Кирилл Ботов и собственник компании «Грейд» Эдуард Бадма-Халгаев задержаны правоохранителями по делу о мошенничестве при строительстве жилья для сирот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СУСК РФ по Калмыкии.

В пятницу было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве из-за завышения цен при строительстве домов для осиротевших детей в Калмыкии. Следствие начато после проверки, организованной по поручению главы СК России Александра Бастрыкина​​​. В тот же день глава Калмыкии отправил в отставку зампредседателя правительства республики Геннадия Бадинова и министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона Кирилла Ботова.

По версии следствия, чиновники местного минстроя завысили цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения без всяких на то оснований. Это повлекло за собой завышение цены трех госконтрактов в пользу фирмы-подрядчика «Грейд». Ущерб, нанесенный бюджету Калмыкии, составляет около 10 миллионов рублей. Руководство компании «Грейд» с мая по декабрь 2018 года вносило в свою документацию ложные сведения, из-за чего министерство перечислило им более 16 миллионов рублей из бюджета. Следствие считает, что это превышает стоимость фактических работ, проведенных подрядчиком. В ближайшее время арестованным будет выбрана мера пресечения.