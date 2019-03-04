Роскосмос просит сделать космические снимки доказательством в суде

Госкорпорация «Роскосмос» предлагает принять закон, который разрешит использовать высокоточные спутниковые снимки в качестве доказательств в судебных спорах об имуществе. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что результаты космической деятельности, которые касаются дистанционного зондирования Земли, а именно космические снимки можно было легализовать как некий носитель информации. Их можно было бы использовать в имущественных спорах, в спорах с государством.

«Мы надеемся, что закон, который легализует снимки как объект информации, будет принят в ближайшее время», — заявил Рогозин.

Ранее стало известно, что Роскосмос вскоре посетит инспекционная группа из США. Проверка будет осуществляться в рамках выполнения требований международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений.