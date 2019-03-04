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Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

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14:07   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет сообщил о том, что обещание украинского президента Петра Порошенко не отдавать Крым выглядит лицемерно, так как невозможно распоряжаться тем, что тебе уже давно не принадлежит. Слова российского парламентария приводит РИА Новости.

На официальном интернет-представительстве президента Украины ранее опубликовали его заявление, которое он сделал на встрече с жителями Одессы. Украинский лидер  пообещал не отдать «ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море — ни Черное, ни Азовское, ни нашу сушу».

«Единственное, что не отдаст нынешний президент Украины — это свою власть. Вот за нее он будет биться до последнего», — заявил депутат ГД.

Он подчеркнул, что Порошенко забывает о мнении и позиции крымчан по данному вопросу, уже на протяжении пяти лет воспринимающих себя исключительно в качестве граждан РФ.

 

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #порошенко #крым

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