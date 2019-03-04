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14:19   4 Марта 2019
Россия

Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве

Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве

В столичной клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского будут оперировать детей с первых дней жизни, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. В клинике открылась новая операционная для новорожденных детей, где врачи смогут оказывать все виды хирургической помощи детям любого возраста. Отмечается, что первые операции новорожденным детям» уже состоялись.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что в срочных операциях новорожденные чаще всего нуждаются из-за каких-либо патологий. Важно иметь возможность провести операцию оперативно.

Главный врач учреждения, профессор Анатолий Корсунский заявил, что с 2017 года в больнице активно развивается хирургия новорожденных, поэтому для лечения младенцев создаются оптимальные условия по оказанию помощи. Он также отметил появление современного оборудования, например, видеоэндоскопической стойки для новорожденных, которая позволяет обеспечить визуализацию внутренних органов с высоким разрешением.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #дети #общество #медицина

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