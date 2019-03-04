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 Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

13:43   4 Марта 2019
Весь мир

Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Члены группы по связям с парламентом Северной Кореи 12 апреля поедут в Пхеньян. Там они обсудят создание на базе Госдумы площадки для диалога российских, северокорейских и южнокорейских парламентариев.

Об этом рассказал глава группы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Он отметил, что пока поездка запланирована на 12 апреля. Идею создания платформы для диалога одобрили российские и северокорейские парламентарии. Представители Южной Кореи заявили, что тоже готовы активно включиться в работу. Также интерес к подобному формату проявил Китай.

«Мы встречались, они заинтересованы в том, чтобы такая площадка была создана», — сказал Тайсаев.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #кндр #политика

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