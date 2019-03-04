Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля
Члены группы по связям с парламентом Северной Кореи 12 апреля поедут в Пхеньян. Там они обсудят создание на базе Госдумы площадки для диалога российских, северокорейских и южнокорейских парламентариев.
Об этом рассказал глава группы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
Он отметил, что пока поездка запланирована на 12 апреля. Идею создания платформы для диалога одобрили российские и северокорейские парламентарии. Представители Южной Кореи заявили, что тоже готовы активно включиться в работу. Также интерес к подобному формату проявил Китай.
«Мы встречались, они заинтересованы в том, чтобы такая площадка была создана», — сказал Тайсаев.