Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Члены группы по связям с парламентом Северной Кореи 12 апреля поедут в Пхеньян. Там они обсудят создание на базе Госдумы площадки для диалога российских, северокорейских и южнокорейских парламентариев.

Об этом рассказал глава группы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Он отметил, что пока поездка запланирована на 12 апреля. Идею создания платформы для диалога одобрили российские и северокорейские парламентарии. Представители Южной Кореи заявили, что тоже готовы активно включиться в работу. Также интерес к подобному формату проявил Китай.