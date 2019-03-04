После стрельбы в школе в Нижнем Новгороде завели уголовное дело

Сотрудники полиции завели уголовное дело о хулиганстве после инцидента со стрельбой из травматического пистолета у школы № 121, которая находится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Нижегородской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»)", — подчеркнули в ведомстве.

По информации пресс службы уголовному делу проходят двое мужчин в возрасте 27 и 53 лет. Пока оба находятся под подпиской о невыезде.

«Ведется следствие», — добавило МВД.

Днем 1 марта рядом со школой была открыта стрельба из травматического оружия. Стражи порядка задержали четырех участников перестрелки. В результате инцидента пострадал один человек, но получил незначительные травмы, потому от госпитализации отказался.