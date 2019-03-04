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15:40   4 Марта 2019
Россия

Депутат Ющенко назвал плевком в историю демонтаж памятника Ленину в Ревде

Депутат Ющенко назвал плевком в историю демонтаж памятника Ленину в Ревде

Ситуация с переносом памятника Ленину в уральском городе Ревда напоминает события на Украине. Об этом «Политике Сегодня» заявил депутат Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко.   

Власти Ревды решили перенести монумент вождю мирового пролетариата с центральной площади на улицу Ленина, что на окраине.  Вместо памятника будет установлен 12-метровый светомузыкальный фонтан.  

«Такие манипуляции с памятником очень сильно напоминают  то, что происходило на Украине, — комментирует Ющенко. — Это не очень корректное действие властей, политическая ошибка.  Даже не столько ошибка, сколько плевок в сторону своей истории, своего народа!».  

Ющенко заверил, что ЦК КПРФ подключится к ситуации.

«Будет включать всевозможные рычаги, протестные действия, любые акции. Оставляем за собой право на это при поддержке жителей», — заверил пресс-секретарь Зюганова.

Протесты в городе уже были. 10 февраля  региональное отделение партии КПРФ провело митинг против переноса Ильича.  В акции участвовали  более тысячи человек (всего в городе проживают чуть более 62 600 человек). Но митинг не помог: памятник все равно переносят, пока на бумагах. Администрации города решение объясняют тем, что вождь пролетариата не вписывается в концепцию парка Победы, который планируют обустроить в центре Ревды.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #кпрф #ющенко #общество #ленин #ревда

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