Депутат Ющенко назвал плевком в историю демонтаж памятника Ленину в Ревде

Ситуация с переносом памятника Ленину в уральском городе Ревда напоминает события на Украине. Об этом «Политике Сегодня» заявил депутат Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

Власти Ревды решили перенести монумент вождю мирового пролетариата с центральной площади на улицу Ленина, что на окраине. Вместо памятника будет установлен 12-метровый светомузыкальный фонтан.

«Такие манипуляции с памятником очень сильно напоминают то, что происходило на Украине, — комментирует Ющенко. — Это не очень корректное действие властей, политическая ошибка. Даже не столько ошибка, сколько плевок в сторону своей истории, своего народа!».

В свердловской Ревде собираются снести памятник Ленину https://t.co/V2twaFXcx4 10 февраля на главной площади города КПРФ собирает массовый митинг протеста. pic.twitter.com/gZDORJm6OI — Константин Дорофеев (@Obozrevatell) February 4, 2019

Ющенко заверил, что ЦК КПРФ подключится к ситуации.

«Будет включать всевозможные рычаги, протестные действия, любые акции. Оставляем за собой право на это при поддержке жителей», — заверил пресс-секретарь Зюганова.

Протесты в городе уже были. 10 февраля региональное отделение партии КПРФ провело митинг против переноса Ильича. В акции участвовали более тысячи человек (всего в городе проживают чуть более 62 600 человек). Но митинг не помог: памятник все равно переносят, пока на бумагах. Администрации города решение объясняют тем, что вождь пролетариата не вписывается в концепцию парка Победы, который планируют обустроить в центре Ревды.