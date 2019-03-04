Карты «Мир» после перевода на них бюджетников отобрали у Visa 5,5% рынка по числу активных клиентов, у Mastercard — 6%. Об этом сообщают в Федеральной антимонопольной службе.

Напомним: Совет Федерации одобрил закон о переводе бюджетников на банковские карты «Мир» 26 апреля 2017 года. Предполагается, что к банковскому счету бюджетника может быть привязана только карта «Мир». Перевод на «Мир» тех, кто получает зарплату из бюджета, должен был завершиться в июле прошлого года. Пенсионеры перейдут на эту карту до 1 июля 2020 года.

Ранее торговые ассоциации АКИТ, АКОРТ и РАТЭК попросили ФАС возбудить дело и начать разбирательство относительно платежных систем Visa и Mastercard. Издание «Ведомости» сообщало, что причиной для жалобы ретейлеров в антимонопольную службу послужили межбанковские комиссии (интерчейндж), которые устанавливают платежные системы.

Торговые ассоциации считают, что таким образом Visa и Mastercard злоупотребляют своим лидирующим положением на рынке. Интерчейндж банк обслуживает торговую точку и платит банку, который выпустил карту. Процент от суммы операции устанавливается в качестве размера комиссии. Представители торговых организаций жалуются, что при оплате банковскими картами в разных торговых точках платежные системы устанавливают разную сумму комиссии, размер которой ритейлеры считают слишком высоким.