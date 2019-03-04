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13:51   4 Марта 2019
Россия

Более 30 человек отравились в суши-баре в Оренбургской области

Более 30 человек отравились в суши-баре в Оренбургской области

В оренбургском городе Гай 35 посетителей суши-бара отравились роллами, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Более половины пострадавших находятся в больницах.

Массовое отравление произошло в период с 28 февраля по 1 марта. По данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию они подхватили в суши-баре «Жи-ши».

Как сообщает СУ СК, в инфекционное отделение городской больницы обратились 35 человек, семь из них - дети.

В настоящее время 24 человека госпитализированы. Следователи проводят доследственную проверку.

В управлении Роспотребнадзора по региону проинформировали, что суши-бар проверяют, берут анализы воды, продуктов и инвентаря.

Отмечается, что работа ресторана приостановлена, а всех сотрудников отстранили от работы.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #отравление #общество #оренбург

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