Полиция ЕАО прокомментировала скандал с «самообслуживанием» в морге

Ситуацию вокруг самостоятельной транспортировки умерших в одном из моргов Еврейской автономной области (ЕАО) прокомментировали в УМВД по региону.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Ленинском районе области медицинские работники и полиция отказывают жителям в перевозке тел усопших. Родственникам приходится использовать личные автомобили.

Как сообщили в УМВД «Российской газете», в компетенцию органов внутренних дел «не входит задача по оказанию ритуальных услуг населению». При этом в полиции отметили, что не собираются оставаться в стороне и уже начали проверку.

Ранее стало известно, что областная прокуратура инициировала проверку исполнения требований закона о погребении по факту «самообслуживания»