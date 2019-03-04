Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

 Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве

Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве
Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

 ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

 Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

 Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве

Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве
Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

 ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

 Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

13:37   4 Марта 2019
Россия

Сбербанк решил снизить ставки по кредиткам

Сбербанк решил снизить ставки по кредиткам

Сбербанк с 1 марта текущего года снизил ставки по кредитным картам массовой линейки на 2%. При этом, согласно сообщению банка, минимальная ставка снижена до 23,9%.

 Отмечается, что ставки снижены по всем новым кредитным картам без предварительно одобренного предложения. Прочие параметры продуктов оставят без изменения.

Портфель кредитов по картам Сбербанка в текущем году увеличился на 15%, количество клиентов банка возросло до 18 миллионов человек, заметили в кредитной организации.

Ранее стало известно, что Сбербанк в рамках акции в период с 1 марта по 29 апреля этого года снижает ставки по ряду потребительских кредитов на сумму от 300 тысяч рублей. Такое предложение распространяется на ссуды, выдающиеся на срок от трех месяцев до пяти лет. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #сбербанк #кредитные карты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...