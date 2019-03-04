Сбербанк решил снизить ставки по кредиткам

Сбербанк с 1 марта текущего года снизил ставки по кредитным картам массовой линейки на 2%. При этом, согласно сообщению банка, минимальная ставка снижена до 23,9%.

Отмечается, что ставки снижены по всем новым кредитным картам без предварительно одобренного предложения. Прочие параметры продуктов оставят без изменения.

Портфель кредитов по картам Сбербанка в текущем году увеличился на 15%, количество клиентов банка возросло до 18 миллионов человек, заметили в кредитной организации.

Ранее стало известно, что Сбербанк в рамках акции в период с 1 марта по 29 апреля этого года снижает ставки по ряду потребительских кредитов на сумму от 300 тысяч рублей. Такое предложение распространяется на ссуды, выдающиеся на срок от трех месяцев до пяти лет.