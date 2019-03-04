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13:22   4 Марта 2019
Россия

Песков не исключил, что Путин обсудит с Набиуллиной дело Baring Vostok

Песков не исключил, что Путин обсудит с Набиуллиной дело Baring Vostok

Российский лидер Владимир Путин встретится 4 марта с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Они регулярно обсуждают состояние банковского сектора и работу регулятора в целом.

Если собеседники посчитают нужным, то тема вокруг дела фонда Baring Vostok также будет поднята, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент ФАН.

Представитель президента напомнил, что Путин и Набиуллина регулярно «сверяют часы» по вопросам банковской системы и макроэкономики в целом. На вопрос о том, будет ли обсуждаться дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», главным фигурантом которого стал Майкл Калви, Песков не смог ответить.

«Я ничего не знаю», — сказал Песков.

При этом он отметил, что если собеседники посчитают это необходимым, тема будет поднята.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #набиуллина #цб #baring vostok

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