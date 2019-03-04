Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

 Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве

Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве
Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

 ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

 Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

 Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве

Операционная для младенцев появилась в больнице имени Сперанского в Москве
Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

 ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

 Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

Делегация Госдумы посетит КНДР 12 апреля

13:17   4 Марта 2019
Весь мир

ЕС продлил санкции по делу о незаконном присвоении госсредств Украины

ЕС продлил санкции по делу о незаконном присвоении госсредств Украины

Евросоюз продлил санкции против 12 человек, которых считает виновными в незаконном присвоении госсредств Украины. При этом одного человека из списка исключили, сообщили в Совете ЕС.

Ранее подготовительный орган Совета ЕС согласовал решение о продлении ограничительных мер, в частности о заморозке активов, против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его окружения. Санкции будут действовать до 6 марта 2020 года.

Экс-лидера страны и его соратников подозревают в хищении государственных средств и злоупотреблении служебным положением, которые повлекли ущерб для украинских госфондов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #янукович #совет ес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...