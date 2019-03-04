ЕС продлил санкции по делу о незаконном присвоении госсредств Украины

Евросоюз продлил санкции против 12 человек, которых считает виновными в незаконном присвоении госсредств Украины. При этом одного человека из списка исключили, сообщили в Совете ЕС.

Ранее подготовительный орган Совета ЕС согласовал решение о продлении ограничительных мер, в частности о заморозке активов, против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его окружения. Санкции будут действовать до 6 марта 2020 года.

Экс-лидера страны и его соратников подозревают в хищении государственных средств и злоупотреблении служебным положением, которые повлекли ущерб для украинских госфондов.