Путин знает, что Лазаревой грозит смертная казнь в Кувейте — Песков

Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову в понедельник, 4 марта, напомнили, что предпринимателю Марии Лазаревой, которую осудили в Кувейте на десять лет, грозит смертная казнь. Журналисты спросили, ведутся ли какие-то переговоры по линии Кремля с руководством Кувейта, чтобы как-то помочь Лазаревой, передает Федеральное агентство новостей.

«По линии Кремля — нет», — ответил Песков.

По его словам, вопросом занимается министерство иностранных дел РФ, потому что в таких случаях внешнеполитическое ведомство защищает интересы россиян. Журналисты уточнили, знает ли президент РФ Владимир Путин о проблеме.

«Безусловно. Информация поступает, и МИД весьма энергично работает», — резюмировал Песков.

Кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к десяти годам по делу о хищении средств государственных фондов на 60 миллионов долларов. Российский предприниматель просила Москву помочь. МИД РФ отмечал, что вопрос о судьбе Лазаревой находится на приоритетном контроле.