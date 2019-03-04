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13:10   4 Марта 2019
Россия

Песков: Ясности по судьбе Винника пока нет

Песков: Ясности по судьбе Винника пока нет

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьбой задержанного в Греции россиянина Александра Винника занимаются по линии Министерства иностранных дел. Все вопросы по этой теме следует адресовать ведомству, пишет ФАН.

Ранее премьер Греции Алексис Ципрас во время подготовки визита в Москву обещал выдать арестованного по запросу США россиянина Александра Винника. Однако этого не случилось.

В понедельник журналисты спросили Пескова, поднимался ли этот вопрос во время переговоров с президентом и будет ли иметь какое-то последствие для отношений двух стран отсутствие решения.

«Безусловно, судьбой Винника занимаются. Пока ясности нет. И занимаются по линии МИД. Поэтому вопрос все-таки нужно адресовать туда, потому что именно МИД является «единым окном» по такого рода делам», — отметил Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #греция #общество #винник

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