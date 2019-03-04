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13:28   4 Марта 2019
Россия

ГИБДД снова начнет проводить техосмотры автобусов

ГИБДД снова начнет проводить техосмотры автобусов

Сотрудники ГИБДД снова будут привлекаться к проведению техосмотров автобусов. Об этом рассказал глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Такая мера будет введена для того, чтобы сократить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Однако точные сроки пока неизвестны, уточнил Черников. Он отметил, что в ходе расследования ДТП часто оказывается, что автобусы были выведены на маршруты с неисправностями.

Глава ГИБДД добавил, что тщательный контроль транспортных средств необходим в свете перевозки школьников - ежедневно в стране десятки тысяч детей перевозят на автобусах.

Генерал-лейтенант привел статистику за последние три года и отметил, что погибших в этих транспортных средствах не было.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #гибдд #общество

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