ГИБДД снова начнет проводить техосмотры автобусов

Сотрудники ГИБДД снова будут привлекаться к проведению техосмотров автобусов. Об этом рассказал глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Такая мера будет введена для того, чтобы сократить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Однако точные сроки пока неизвестны, уточнил Черников. Он отметил, что в ходе расследования ДТП часто оказывается, что автобусы были выведены на маршруты с неисправностями.

Глава ГИБДД добавил, что тщательный контроль транспортных средств необходим в свете перевозки школьников - ежедневно в стране десятки тысяч детей перевозят на автобусах.

Генерал-лейтенант привел статистику за последние три года и отметил, что погибших в этих транспортных средствах не было.