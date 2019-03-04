Глава правительства наградил сенатора Кожина почетной грамотой

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой первого заместителя председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимира Кожина. Данное распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — поясняется в документе.

В сентябре прошлого года Кожин вошел в состав СФ как сенатор от Москвы. С 12 января 2000 года по 12 мая 2014 года он занимал пост управляющего делами президента Российской Федерации. С 2014 года работал в администрации президента на посту помощника лидера РФ. Он по сей день являлся секретарем Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества страны с другими государствами.