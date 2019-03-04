РФ и КНДР обсуждают возможный визит Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Об этом пишет ФАН.

По словам представителя Кремля, пока какой-либо конкретики нет. Стороны общаются по дипломатическим каналам. Вопрос визита стоит в повестке дня. Дата, время и место будут согласованы дополнительно.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай оказали серьезную помощь в подготовке и проведении саммита США - КНДР. Песков ответил, что РФ оказала ту помощь, которую могла.