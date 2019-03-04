Песков: Кабмин должен предоставлять данные по исполнению посланий Путина

Конкретная механика работы по исполнению послания Федеральному собранию — это информация, которую должен предоставлять Кабинет министров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о том, как конкретно ведется работа по выполнению посланий российского лидера Владимира Путина. Слова Пескова приводит корреспондент ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что перечень поручений президента известен. Он опубликован на сайте Кремля.