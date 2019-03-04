Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и КНДР обсуждают возможный визит Ким Чен Ына

РФ и КНДР обсуждают возможный визит Ким Чен Ына

 Песков: Кабмин должен предоставлять данные по исполнению посланий Путина

Песков: Кабмин должен предоставлять данные по исполнению посланий Путина
ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

 Выборы в Эстонии показали, что русским придется несладко

Выборы в Эстонии показали, что русским придется несладко
Катар сообщил о переговорах с Россией по С-400

Катар сообщил о переговорах с Россией по С-400

 Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол

Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол
РФ и КНДР обсуждают возможный визит Ким Чен Ына

РФ и КНДР обсуждают возможный визит Ким Чен Ына

 Песков: Кабмин должен предоставлять данные по исполнению посланий Путина

Песков: Кабмин должен предоставлять данные по исполнению посланий Путина
ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

 Выборы в Эстонии показали, что русским придется несладко

Выборы в Эстонии показали, что русским придется несладко
Катар сообщил о переговорах с Россией по С-400

Катар сообщил о переговорах с Россией по С-400

 Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол

Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол
13:00   4 Марта 2019
Россия

Песков: Кабмин должен предоставлять данные по исполнению посланий Путина

Песков: Кабмин должен предоставлять данные по исполнению посланий Путина

Конкретная механика работы по исполнению послания Федеральному собранию — это информация, которую должен предоставлять Кабинет министров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о том, как конкретно ведется работа по выполнению посланий российского лидера Владимира Путина. Слова Пескова приводит корреспондент ТАСС. 

Пресс-секретарь отметил, что перечень поручений президента известен. Он опубликован на сайте Кремля.

«Прошло время обычных формулировок, наступило время выполнения поручений», — подчеркнул Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#песков #кабмин #послание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...