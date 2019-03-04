Лавров: Заявление Болтона о доктрине Монро оскорбляет Латинскую Америку

Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что в Вашингтоне не боятся следовать доктрине Монро относительно Венесуэлы, оскорбляет всю Латинскую Америку. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Серегей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в столице Катара — Дохе.

Лавров сообщил, что с момента создания Организации объединенных наций в 1945 году международное право регулируется уставом ООН, которую министр назвал самой универсальной и самой легитимной организацией.

«Теория и практика «задних дворов», по большому счету, оскорбительна. Исхожу из того, что реагировать на это заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны. Он-то упомянул применимость доктрины Монро к Венесуэле, а оскорбил всю Латинскую Америку», — заключил Сергей Лавров.

«Доктриной Монро» называют внешнеполитическую программу правительства США, провозглашенную в 1823 году президентом Джеймсом Монро в послании к Конгрессу. Доктрина подразумевает взаимное невмешательство стран Европейского и Американского континентов во внутриполитические дела. Согласно документу, европейские державы не могли превращать в колонии латиноамериканские страны, получившие независимость от Испании. Стоит отметить, что планы Монро были направлены конкретно против экспансии европейских государств на Американском континенте, но не против колониализма вообще. В 40-х годах прошлого века принципы доктрины Монро и призывы к континентальной солидарности служили прикрытием для присоединения к США более половины территории Мексики: это нынешние штаты Техас, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, Новая Мексика, Колорадо и часть Вайоминга.