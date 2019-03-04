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12:53   4 Марта 2019
Россия

Патриарх Кирилл намерен посетить Северную Корею

Патриарх Кирилл намерен посетить Северную Корею

Визит в КНДР стоит в планах патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но о конкретных сроках пока говорить рано. Об этом рассказал в понедельник пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее в воскресенье глава патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий рассказал СМИ, что вскоре может случиться визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 

«Могу подтвердить, что в планах патриарха стоит посещение Северной Кореи, но о конкретных датах пока говорить преждевременно», — заявил волков, комментируя слова Сингапурского митрополита.

Первые визит иерарха Русской православной церкви в северокорейское государство впервые состоялся в 2003 году, когда архиепископ Калужский и Боровский Климент, тогда первый замглавы ОВЦС, провел освещение закладки первого православного храма в Пхеньяне - церкви Живоначальной Троицы. 

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Автор: Алла Ларионова
#кндр #патриарх кирилл #рпц

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