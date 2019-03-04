Путин 4 марта встретится с главой Центробанка

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 4 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, в воскресенье президент прилетел из Красноярска, где провел два дня. Сегодня Путин в Кремле, передает Федеральное агентство новостей.

«Рутинный день ожидается», — добавил Песков.

Путин проведет внутренние встречи и встретится с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной. Пресс-секретарь президента напомнил, что глава ЦБ информирует Путина о состоянии банковской сферы.

«Это очередная встреча для сверки часов», — резюмировал Песков.