Путин 4 марта встретится с главой Центробанка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 4 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, в воскресенье президент прилетел из Красноярска, где провел два дня. Сегодня Путин в Кремле, передает Федеральное агентство новостей.
«Рутинный день ожидается», — добавил Песков.
Путин проведет внутренние встречи и встретится с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной. Пресс-секретарь президента напомнил, что глава ЦБ информирует Путина о состоянии банковской сферы.
«Это очередная встреча для сверки часов», — резюмировал Песков.
Официальные курсы валют на выходные: $ – 65,8145 руб., € – 74,8048 руб.https://t.co/yOoMI2fUAJ— Банк России (@bank_of_russia) 1 марта 2019 г.