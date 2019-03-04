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ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

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12:54   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

Украинские силовики 4 марта обстреляли село Саханка, которое находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Представитель ДНР в СЦКК заявил, что в результате обстрелов погиб один человек.

ВСУ открыли минометный огонь со стороны Лебединского по Саханке в 11.10 (совпадает с мск). Сообщается, что жертвой обстрела стал мирный житель 1959 года рождения. Также в результате действий украинских силовиков пострадал газопровод и два жилых дома.

Накануне в ДНР заявили, что украинские силовики стягивают солдат и военную технику в район Горловки. Народная милиция ДНР призвала СММ ОБСЕ зафиксировать происходящее.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #всу #днр #обстрел #сцкк

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