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12:42   4 Марта 2019
Весь мир

Катар сообщил о переговорах с Россией по С-400

Катар сообщил о переговорах с Россией по С-400

Катар и Россия ведут переговоры о перспективе закупки систем С-400 Дохой. технический комитет изучает необходимость приобретения данной системы. Об этом рассказал в понедельник во время пресс-конференции глава Министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррхаман аль-Тани.

«Пока нет никакого взаимопонимания по покупке Катаром С-400 с российской стороной, созданный Катаром технический комитет изучает ее характеристики и то, насколько эта система соответствует требованиям страны», — заявил аль-Тани.

Глава МИД Катара подчеркнул, что сделки по покупке вооружения являются суверенным решением каждого государства, вмешиваться в которое ни у кого нет права. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ об ультиматуме Саудовской Аравии в адрес Дохи в связи с планами приобрести С-400 у РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #с-400 #катар

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