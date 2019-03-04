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ДНР: Мирный житель села Саханка погиб при обстреле ВСУ

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12:37   4 Марта 2019
Россия

Женщина погибла при падении снега с крыши в Татарстане

Женщина погибла при падении снега с крыши в Татарстане

Пожилая женщина погибла при падении с крыши частного дома большого сугроба. Следователям Татарстана предстоит узнать все обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла 2 марта. На территории домохозяйства в селе Темясово Лениногорского района было обнаружено тело женщины 1939 года рождения. Следственные органы начали доследственную проверку.

Известно, что за несколько дней до этого пенсионерка приехала навестить дочь. В день, когда все произошло, дочь и зять уехали в город. Когда они вернулись, обнаружили перед входом в дом огромный сугроб высотой до двух метров. Раскопав снег, пара и нашла тело пенсионерки.

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Автор: Виктория Разумовская
#татарстан #общество #снег

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