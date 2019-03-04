РФ готова рассмотреть заявки Катара на поставки вооружений — Лавров

Москва готова рассмотреть заявки Катара на поставки военной продукции, если такие есть. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По его словам, когда заявки на российское вооружение от партнеров из Катара будут поступать, Москва их рассмотрит.

Сергей Лавров и Министр иностранных дел Катара @MBA_AlThani_ проводят пресс-конференцию по итогам переговоров https://t.co/JbYsWevD0L — МИД России ???????? (@MID_RF) 4 марта 2019 г.

Министр иностранных дел России прибыл в Доху в понедельник, 4 марта. Встреча глав МИД проходила в закром режиме. После посещения Катара глава Лавров посетит Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ в рамках ближневосточного турне.