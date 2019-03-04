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12:36   4 Марта 2019
Россия

РФ готова рассмотреть заявки Катара на поставки вооружений — Лавров

РФ готова рассмотреть заявки Катара на поставки вооружений — Лавров

Москва готова рассмотреть заявки Катара на поставки военной продукции, если такие есть. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По его словам, когда заявки на российское вооружение от партнеров из Катара будут поступать, Москва их рассмотрит.

Министр иностранных дел России прибыл в Доху в понедельник, 4 марта. Встреча глав МИД проходила в закром режиме. После посещения Катара глава Лавров посетит Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ в рамках ближневосточного турне. 

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Автор: Арсений Аскольский

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