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12:37   4 Марта 2019
Россия

Министр экономразвития Орешкин не против поработать президентом

Министр экономразвития Орешкин не против поработать президентом

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. Об этом он сообщил во время общения со слушателями Академии журналистики издания «Коммерсант».

Орешкин считает, что работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки», но любому управленцу такой пост был бы интересен по сути и содержанию. Он отметил, что главное в такой должности — приносить пользу для страны и людей, а не руководствоваться просто интересом.

«И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — заключил Орешкин.

Министр рассказал участникам школы журналистики о высокой нагрузке, с которой он сталкивается каждый день на своей должности. Орешкин особенно отметил постоянную необходимость перемещений и совещаний с президентом, премьером и вице-премьерами. «Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь», — пожаловался он.

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Автор: Александра Леснова
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