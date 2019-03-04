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12:36   4 Марта 2019
Россия

СКР завел дело после аварии с автобусом в Тверской области

СКР завел дело после аварии с автобусом в Тверской области

Возбуждено дело по факту аварии с автобусом в Тверской области, в которой пострадали 11 человек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Авария произошла накануне днем на трассе в Кашинском районе. Микроавтобус Mercedes Benz столкнулся с легковушкой Nissan. Известно, что из всех пострадавших двое оказались в реанимации, пятеро лежат в отделении травматологии. Трое пострадавших медики отпустили домой.

Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших получение пассажирами телесных повреждений.

По данным следствия, компания «Интершина", занимавшаяся перевозкой людей из Кашина через город Калязин в Сергиев Посад, не имела разрешения на пассажирскую перевозку. Также удалось выяснить, что в ходе техосмотра автобуса перед были выявлены неисправности, но транспорт все же решили использовать.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошла авария с автобусом, в которой пострадали 11 пассажиров.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ск рф #происшествия #тверская область

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