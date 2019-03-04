Выборы в Эстонии показали, что русским придется несладко

Правый популизм и национализм побеждает – такой вывод можно сделать по итогам прошедших 3 марта 2019 года выборов в Эстонии. Правящая центристская партия хоть и сохранила свои позиции (26 мандатов при 22,9% поддержки), но их союзники по прошлой коалиции растеряли поддержку избирателей. Больше всего шансов сформировать правительство имеет право-консервативная Партия Реформ, набравшая 28,9% голосов. Правда, на деле все не так просто, как кажется. Это как раз тот случай, когда проиграть могут, как действующая власть, так и оппозиция.

Эстония для эстонцев

Партия Реформ далеко не самая правая и радикальная партия будущего эстонского парламента. В целом ее программа в отношении национальных меньшинств страны довольно умеренная – ненасильственная эстонизация населения. Но надо помнить, что именно эта политическая сила в свое время была инициатором скандального переноса «бронзового солдата» из центра Таллина. А значит, официальная программа может быть только красивым прикрытием.

С тех пор утекло много воды, общество почти забыло историю. Ее место заняли другие проблемы: экономика, мигранты, будущий кризис в отношениях с ЕС (из-за уменьшения дотаций). И именно они диктуют сегодняшнюю политическую повестку дня.

Главным же неприятным «сюрпризом» для традиционных правящих партий стал резкий взлет популярности правых радикалов из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Впервые она вошла в парламент в 2015-ом, получив всего семь мандатов. Сегодня она уже на третьем месте. С результатом 18% и получит 19 мест в 101-местном эстонском парламенте.

Главные тезисы предвыборной программы партии просты, как и все радикальное – «Эстония для эстонцев», «русские должны ассимилироваться», а мигранты и беженцы уехать. И этими основными постулатами своей программы они не готовы поступаться.

И именно поэтому сегодня от союза с ними открещиваются все ведущие политические силы страны, но именно 19 националистических штыков в новом парламенте страны путают им все карты.

Коалиция или парламентский кризис

Итак, на сегодня мы имеем три ведущие партии будущего Государственного собрания Эстонии. Первые две, даже не имея между собой принципиальных разногласий, шли на выборы как главные оппоненты. Им очень не хочется формировать общее правительство. Лет 10-15 назад Партия реформ и центристы вполне могли договариваться и создавать единое правительство. Формально они и сегодня могут это легко сделать, если сложат вместе свои 34 и 26 мандатов соответственно.

Но то были совсем другие времена. Сегодня такой шаг автоматически сделает правых радикалов формально главной оппозицией в стране. Оппозиции всегда проще. Она может критиковать власть как угодно и за что угодно и при этом ни за что не отвечать. В случае формирования именно «реформаторско-центристкой» коалиции радикалы смогут убить сразу двух зайцев. Их критика будет давить на рейтинги обоих главных конкурентов и тем самым может обеспечить им победу уже в 2023 году во время очередных парламентских выборов.

Или даже раньше, если возникнет ситуация досрочных выборов. Именно так к власти приходили все радикальные силы в Европе, начиная с 1920-х. Почему бы националистической Эстонии не повторить этот путь еще раз.

Лидеры «реформаторов» и «центристов» понимают, что любое подобное коалиционное правительство – это уступки оппонентам, а значит потеря доверия избирателей. И если вместе с уходом русских денег из страны по ней еще ударит и мировой экономический кризис (а вероятность его возникновения до 2023 года экономистами оценивается как почти в 100%), то ультра-националистическая Эстония может стать вполне реальным и уже недалеким будущим.

Вместе с тем друг без друга сформировать устойчивую коалицию обе партии неспособны. Старые партнеры «центристов» социал-демократы, получившие в новом парламенте 10 мандатов, в коалицию с «реформаторами» вероятнее всего не пойдут, а 12 голосов «Отечества» для формирования правительства не хватит (суммарно у них будет 46 мест). «Центристы» со своими 26 голосами, даже если привлекут все 22 мандата «малых парламентских партий», будут иметь всего 48 голосов при 51 необходимых.

А это значит, что досрочные выборы по итогу могут стать единственным нормальным выходом из ситуации. Два-три голоса в ту или иную сторону смогут обеспечить формирование пусть и неустойчивой, но коалиции, а любая их двух главных партий проиграв, станет оппозицией, чтобы уже через несколько лет вновь вернуться во власть.

Альтернатива – ультранационалистическая Эстония и очень скорый ее коллапс.

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