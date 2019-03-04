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12:31   4 Марта 2019
Весь мир

Суданские беженцы постепенно возвращаются в страну из Чада

Суданские беженцы постепенно возвращаются в страну из Чада

В соответствии с трехсторонним соглашением между Чадом, Суданом и Агентством ООН по делам беженцев суданские беженцы, проживающие в Чаде, постепенно возвращаются в свою страну. По словам главы делегации Джозефа Обенг Тенкоранга, волна суданских беженцев была отправлена в их страну в рамках добровольной репатриации. Она является одним из долгосрочных решений для беженцев.

В интервью Tchadinfos.com глава представительства УВКБ ООН в Ирибе Кабурабуре Николас объяснил концепцию добровольной репатриации и связанную с ней процедуру.

Добровольная репатриация является одним из долгосрочных решений для беженцев, отметил он. В УВКБ ООН имеются три долгосрочных решения, включая добровольную репатриацию, местную реинтеграцию и реинтеграцию в третьей стране. Для добровольной репатриации это наиболее предпочтительное решение, потому что беженцы возвращаются в свою страну, подчеркнул Ирибе Кабурабуре Николас.

Суданские беженцы постепенно возвращаются в страну из Чада

«Мы можем создать правовую основу для этой репатриации и предоставить необходимую информацию, которая может побудить их принять решение о добровольном возвращении в свою страну», — рассказал журналистам глава представительства УВКБ ООН. 

Он также заметил, что настаивает на добровольном характере, так как нельзя заставить беженца вернуться на родину. Кроме того, если есть люди, решившие вернуться в свою страну, никто не должен их останавливать, добавил Ирибе Кабурабуре Николас.

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Автор: Алла Ларионова
#беженцы #судан #чад #репатриация

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