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 Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол

Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол
12:39   4 Марта 2019
Весь мир

Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол

Люксембург поддержал новые антироссийские санкции ЕС — посол

Посол Великого герцогства в Москве Жан-Клод Кнебелер в понедельник, 4 марта, сообщил, что Люксембург поддержал новые санкции Европейского союза против РФ. ЕС согласовал продление индивидуальных антироссийских санкций еще на полгода за «нарушение территориальной целостности» Украины и расширил список  на восемь фамилий после событий в Черном море.

Посол напомнил, что Люксембург — маленькая страна, которую дважды незаконно оккупировали и аннексировали в течение последних ста лет. По его словам, «Россия аннексировала Крым», а Великое герцогство против военных вторжений. 

«Мы поддержали и поддерживаем реакцию Европейского Союза на этот вопрос», — добавил Кнебелер. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ес #санкции #люксембург

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