Посол Великого герцогства в Москве Жан-Клод Кнебелер в понедельник, 4 марта, сообщил, что Люксембург поддержал новые санкции Европейского союза против РФ. ЕС согласовал продление индивидуальных антироссийских санкций еще на полгода за «нарушение территориальной целостности» Украины и расширил список на восемь фамилий после событий в Черном море.

Посол напомнил, что Люксембург — маленькая страна, которую дважды незаконно оккупировали и аннексировали в течение последних ста лет. По его словам, «Россия аннексировала Крым», а Великое герцогство против военных вторжений.