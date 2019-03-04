«Альтернативе для Германии» не нравится Мадуро, но и Гуаидо они не признают

Партия «Альтернатива для Германии» (AdF) не признает лидера венесуэльской оппозиции Хуано Гуаидо президентом Боливарианской республики, тем самым не поддерживает позицию канцлера Ангелы Меркель. Напомним, официальный Берлин вслед за США признал оппозиционера, самовольно назначившего себя врио главы Венесуэлы.

Директор фракции AdF в Бундестаге Ханс-Йорг Мюллер в комментарии для «Политики Сегодня» заявил, что партия не считает действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро - лучшим вариантом, но любое государство должно самостоятельно вести свою политику.

«Каждое государство должно определять свою политику суверенно, без вмешательства снаружи. В этом плане AfD не поддерживает позицию Меркель. Однако, по мнению нашей партии, венесуэльский народ заслуживает лучшего правителя, чем Мадуро, но это должен определять венесуэльский народ сам, без давления западных стран», — заявил Мюллер.

При этом Мюллер с сожалением признал, что депутаты немецкого парламента не слишком обеспокоены попытками США сместить законную власть в Венесуэле. За событиями в республике в Бундестаге следят не очень внимательно.

«К сожалению, Латинская Америка кажется очень далекой для нас» , — сказал директор фракции «Альтерантивы для Германии».

На прошлой неделе немецкое издание Frankfurter Allgemeine заявило, что восстание оппозиции под руководством Гуаидо можно считать провалившимся.

Тем не менее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен создать «широкую коалицию» для смещения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Американские конгрессмены тем временем подготовили законопроект, направленный на противодействие российскому «влиянию» в Боливарианской республике.