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12:17   4 Марта 2019
Весь мир

Южная Корея и США начали совместные военные учения

Южная Корея и США начали совместные военные учения

Сеул и Вашингтон в понедельник начали совместные военные учения «Тонмэн» вместо проводившихся ранее «Kye Resolve» и «Foal Eagle».

В субботу глава Минобороны Южной Коре Чон Ген Ду разговаривал по телефону с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом. В ходе беседы они договорились прекратить учения «Kye Resolve» и «Foal Eagle».

Что касается новых учений, утверждается, что они будут проходить в более короткие сроки, да и масштабы будут не так велики. Однако сколько военнослужащих будет в них задействовано — непонятно.

Представитель минобороны Южной Кореи Цой Хен Су ранее говорила, что Сеул не видит «никаких проблем с проведением новых командно-штабных учений» в рамках ситуации на Корейском полуострове.

«Наши вооруженные силы будут поддерживать надежную боеготовность», — подчеркнула она.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #южная корея #военные учения #корейский полуостров

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