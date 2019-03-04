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12:25   4 Марта 2019
Россия

Посол Люксембурга не знает деталей дела Baring Vostok

Посол Люксембурга не знает деталей дела Baring Vostok

Посол Люксембурга в РФ Жан-Клод Кнебелер заявил, что не знаком с подробностями дела Baring Vostok, но подчеркнул, что доверяет правоохранительным органам Российской Федерации. Его слова передает РИА «Новости». 

Кнебелер считает, что нужно уважать разделение власти и независимость судов. Посол отметил, что законы могут быть какими угодно. Если они не нравятся инвестору, просто не нужно вкладывать деньги в эту страну. Если все же он это делает, стоит верить, что местные суды справедливо применяют эти законы. 

Басманный суд Москвы 16 февраля отправил под двухмесячный арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять фигурантов дела о хищении у банка «Восточный». 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #baring vostok #калви

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