Путин посетит Катар

Президент России Владимир Путин принял предложение посетить с визитом Катар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Доху и встретился с катарским министром иностранных дел Мухаммедом Аль Тани. Встреча дипломатов проходит за закрытыми дверями​​​. Министры обсудят блокаду Катара: этот вопрос сейчас решается между арабскими странами. Богданов надеется, что глава МИД Омана выразит мнение по этому вопросу.

Свой визит в Катар министр иностранных дел начал со встречи с председателем общества российско-катарской дружбы Мухаммадом Миснадом аль-Миснадом. Ожидается, что Лавров проведет переговоры с государственным министром по делам обороны Халедом Аль-Атыйей. После Катара в рамках своего ближневосточного турне дипломат намерен отправиться в Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.