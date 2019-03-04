Путин посетит Катар
Президент России Владимир Путин принял предложение посетить с визитом Катар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Доху и встретился с катарским министром иностранных дел Мухаммедом Аль Тани. Встреча дипломатов проходит за закрытыми дверями. Министры обсудят блокаду Катара: этот вопрос сейчас решается между арабскими странами. Богданов надеется, что глава МИД Омана выразит мнение по этому вопросу.
Свой визит в Катар министр иностранных дел начал со встречи с председателем общества российско-катарской дружбы Мухаммадом Миснадом аль-Миснадом. Ожидается, что Лавров проведет переговоры с государственным министром по делам обороны Халедом Аль-Атыйей. После Катара в рамках своего ближневосточного турне дипломат намерен отправиться в Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.
Эмир Катара Тамим бин Хамад бин Халиифа Аль Тани принял Сергея Лаврова в ходе его визита в эту страну pic.twitter.com/HlY3WX9cHe— МИД России ???????? (@MID_RF) 4 марта 2019 г.