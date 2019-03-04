РФ и Катар продолжат координировать шаги на рынке энергоносителей
Россия и Катар будут продолжать координировать шаги на рынке энергоносителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сегодня, в понедельник, российский министр прибыл в Доху для встречи с катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани. Встреча проходит за закрытыми дверями.
Эмир Катара Тамим бин Хамад бин Халиифа Аль Тани принял Сергея Лаврова в ходе его визита в эту страну pic.twitter.com/HlY3WX9cHe— МИД России ???????? (@MID_RF) March 4, 2019
После посещения Катара глава МИД России посетит Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ в рамках ближневосточного турне.
Сергей Лавров и Министр иностранных дел Катара @MBA_AlThani_ проводят пресс-конференцию по итогам переговоров https://t.co/JbYsWevD0L— МИД России ???????? (@MID_RF) March 4, 2019