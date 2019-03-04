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12:12   4 Марта 2019
Россия

РФ и Катар продолжат координировать шаги на рынке энергоносителей

РФ и Катар продолжат координировать шаги на рынке энергоносителей

Россия и Катар будут продолжать координировать шаги на рынке энергоносителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сегодня, в понедельник, российский министр прибыл в Доху для встречи с катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани. Встреча проходит за закрытыми дверями​​​.

 

После посещения Катара глава МИД России посетит Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ в рамках ближневосточного турне. 

 

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #лавров #политика #катар

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