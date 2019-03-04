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12:11   4 Марта 2019
Россия

Новая эстакада соединит Симферопольское шоссе и Щербинку

Новая эстакада соединит Симферопольское шоссе и Щербинку

Комитет по архитектуре и градостроительству столицы в понедельник, 4 марта, сообщил, что на Симферопольском шоссе в районе пересечения с улицей Маяковского в новомосковской Щербинке построят эстакаду. По информации Москомархитектуры, общая длина эстакады превысит 300 метров​​​.

«Она пройдет над проектируемой дорогой, которая продолжит улицу Маяковского в сторону деревни Яковлево», — уточнили в комитете.

Эстакаду возведут в рамках строительства новой четырехполосной трассы «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево» протяженностью 11 километров. Трасса соединит Троицк, Ватутинки, Щербинку и поселения Остафьево и Первомайское. Российская компания «Мосинжпроект»  проектирует эстакаду. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #эстакада #симферопольское шоссе

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