Новая эстакада соединит Симферопольское шоссе и Щербинку

Комитет по архитектуре и градостроительству столицы в понедельник, 4 марта, сообщил, что на Симферопольском шоссе в районе пересечения с улицей Маяковского в новомосковской Щербинке построят эстакаду. По информации Москомархитектуры, общая длина эстакады превысит 300 метров​​​.

«Она пройдет над проектируемой дорогой, которая продолжит улицу Маяковского в сторону деревни Яковлево», — уточнили в комитете.

Эстакаду возведут в рамках строительства новой четырехполосной трассы «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево» протяженностью 11 километров. Трасса соединит Троицк, Ватутинки, Щербинку и поселения Остафьево и Первомайское. Российская компания «Мосинжпроект» проектирует эстакаду.