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12:06   4 Марта 2019
Весь мир

Западные СМИ сообщили о новом «секретном оружии» США​​​​​​​

Западные СМИ сообщили о новом «секретном оружии» США​​​​​​​

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выступило с инициативой использовать тактические туннели на поле боя. Об этом сообщило американское издание National Interest.

По его данным, подобные приспособления у противников долгое время были серьезной проблемой для американской армии: во Вторую мировую мировую при боях за Иводзиму, во Вьетнаме и даже в противостоянии с террористами на ближнем востоке.

В DAPRA полагают, что американские военные могли бы использовать данный опыт для получения преимущества, но пока они не имеют необходимых навыков для этого. Саму технологию в США, по данным СМИ, признают дорогостоящей и «не вполне безопасной».

«Ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей, и нет технологий или оборудования, которые могли бы прокладывать и использовать туннели», — сказано в материале издания.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #оружие #весь мир

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