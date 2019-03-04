Западные СМИ сообщили о новом «секретном оружии» США​​​​​​​

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выступило с инициативой использовать тактические туннели на поле боя. Об этом сообщило американское издание National Interest.

По его данным, подобные приспособления у противников долгое время были серьезной проблемой для американской армии: во Вторую мировую мировую при боях за Иводзиму, во Вьетнаме и даже в противостоянии с террористами на ближнем востоке.

В DAPRA полагают, что американские военные могли бы использовать данный опыт для получения преимущества, но пока они не имеют необходимых навыков для этого. Саму технологию в США, по данным СМИ, признают дорогостоящей и «не вполне безопасной».