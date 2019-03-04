Белоруссия ждет от России предложений по углублению интеграции

Минск пока не получал от Москвы каких-либо официальных данных в рамках работы совместной группы по интеграции. Об этом сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Он отметил, что существует определенный пакет документов, по которым у сторон нет разногласий. Это то, что рабочая группа уже сделала в рамках интеграции, выполненные программы, планы и т.д.

По словам Крутого, Москва собирается выделить еще 7-8 концептуальных направлений, по которым предстоит углубленная работа. Что это конкретно за направления - пока непонятно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Москва и Минск готовы идти вместе настолько далеко, насколько готовы народы двух стран. Он также подчеркнул, что суверенитет Белоруссии и России — это святое.