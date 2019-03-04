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11:49   4 Марта 2019
Весь мир

Видео стыковки Crew Dragon с МКС появилось в сети

Видео стыковки Crew Dragon с МКС появилось в сети

NASA обнародовало кадры автоматической стыковки космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) с Международной космической станцией (МКС).

На видео, размещенных американским ведомством в Twitter, видно, как корабль причалил к стыковочному модулю Harmony в автоматическом режиме, используя при этом международный стыковочный адаптер IDA.

Стыковка состоялась 3 марта в 13:51 по мск. На борту корабля находится манекен Рипли, которого назвали в честь героини знаменитой киноленты «Чужие». Crew Dragon был создан на основе грузового корабля Dragon, последние шесть лет совершавшего рейсы на МКС.

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Автор: Алла Ларионова
#мкс #стыковка #crew dragon

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