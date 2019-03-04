Видео стыковки Crew Dragon с МКС появилось в сети

NASA обнародовало кадры автоматической стыковки космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) с Международной космической станцией (МКС).

На видео, размещенных американским ведомством в Twitter, видно, как корабль причалил к стыковочному модулю Harmony в автоматическом режиме, используя при этом международный стыковочный адаптер IDA.

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

Стыковка состоялась 3 марта в 13:51 по мск. На борту корабля находится манекен Рипли, которого назвали в честь героини знаменитой киноленты «Чужие». Crew Dragon был создан на основе грузового корабля Dragon, последние шесть лет совершавшего рейсы на МКС.