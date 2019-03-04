«Самообслуживание» появилось в одном из моргов ЕАО — СМИ

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку после сообщений в СМИ о том, что местные жители вынуждены сами перевозить тела умерших в морги и помещать их в холодильники.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Ранее 27 февраля вышел репортаж ГТРК «Бира». В нем говорилось, что в Ленинском районе области медицинские работники и полиция отказывают жителям в транспортировке тел умерших. Утверждается, что в морге работает «полное самообслуживание».

Усопших приходилось доставлять на личном автомобиле и самостоятельно размещать в холодильнике. По данным телеканала, аналогичные жалобы поступают и из других районов ЕАО.

Городская и районная прокуратура уже выехала с проверкой в Ленинскую центральную районную больницу, о которой шла речь в СМИ.