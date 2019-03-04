Народный художник РСФСР Анатолий Алексеев ушел из жизни

Народный художник РСФСР, член президиума Российской Академии художеств Анатолий Алексеев скончался на 91-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения Союза художников России. Он умер в Иркутске накануне, 31 марта.

«Скончался Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, член президиума Российской Академии художеств, почетный гражданин Иркутской области Алексеев Анатолий Иванович», — сказано в сообщении пресс-службы.

Алексеев родился в 1929 году в Алтайском крае. Он окончил Иркутское художественное училище и Харьковский государственный художественный институт. Полотна художника находятся в различных галереях России и зарубежных стран. Творчество артиста было отмечено международными и российскими наградами.