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11:43   4 Марта 2019
Россия

Народный художник РСФСР Анатолий Алексеев ушел из жизни

Народный художник РСФСР Анатолий Алексеев ушел из жизни

Народный художник РСФСР, член президиума Российской Академии художеств Анатолий Алексеев скончался на 91-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения Союза художников России. Он умер в Иркутске накануне, 31 марта.

«Скончался Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, член президиума Российской Академии художеств, почетный гражданин Иркутской области Алексеев Анатолий Иванович», — сказано в сообщении пресс-службы.

Алексеев родился в 1929 году в Алтайском крае. Он окончил Иркутское художественное училище и Харьковский государственный художественный институт. Полотна художника находятся в различных галереях России и зарубежных стран. Творчество артиста было отмечено международными и российскими наградами.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #художник #алексеев

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