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11:49   4 Марта 2019
Общество

Лавров встретился с главой МИД Катара

Лавров встретился с главой МИД Катара

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 4 марта, прилетел в Доху и встретился с катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани. Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Катара проходит за закрытыми дверями​​​.

 

Визит в Доху министр иностранных дел РФ начал со встречи с председателем общества катарско-российской дружбы Мухаммадом Миснадом аль-Миснадом. Ожидается, что Лавров пообщается с государственным министром по делам обороны Халедом Аль-Атыйей. После Катара глава МИД РФ полетит в Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ в рамках ближневосточного турне.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #лавров #катар

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