Лавров встретился с главой МИД Катара

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 4 марта, прилетел в Доху и встретился с катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани. Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Катара проходит за закрытыми дверями​​​.

Эмир Катара Тамим бин Хамад бин Халиифа Аль Тани принял Сергея Лаврова в ходе его визита в эту страну pic.twitter.com/HlY3WX9cHe — МИД России ???????? (@MID_RF) 4 марта 2019 г.

Визит в Доху министр иностранных дел РФ начал со встречи с председателем общества катарско-российской дружбы Мухаммадом Миснадом аль-Миснадом. Ожидается, что Лавров пообщается с государственным министром по делам обороны Халедом Аль-Атыйей. После Катара глава МИД РФ полетит в Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ в рамках ближневосточного турне.