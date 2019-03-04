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11:34   4 Марта 2019
Весь мир

Более 800 беженцев вернулись за сутки в Сирию из Ливана и Иордании

Более 800 беженцев вернулись за сутки в Сирию из Ливана и Иордании

Более 800 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки. Об этом сказано в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 874 беженца», — отмечено в документе.

Уточняется, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в САР вернулись 267 человек, среди которых 80 женщин и 137 детей. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» в Сирию вернулись 607 человек, в числе которых 182 женщины и 310 детей.

Кроме того, в бюллетене сказано, что на места постоянного проживания внутри Сирии за минувшие сутки вернулись 214 сирийцев. Иженерные подразделения за это время смогли разминировать 2,4 гектара территорий в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск. В результате они обнаружили и уничтожили 23 взрывоопасных предмета.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #беженцы

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