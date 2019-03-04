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11:30   4 Марта 2019
Весь мир

Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

Власти африканского государства Чад объявили, что намерены закрыть границы с соседней Ливией. Такие меры объясняются тем, что из-за заметных успехов Ливийской национальной армии на юге террористы отступают и могут направиться в Чад.

Глава вооруженных сил Чада Махамат Абали Салах заявил, что этот район заводнили гангстеры, террористы и повстанцы. Любой, кто находится в районе региона Кори-Богоди, будет считаться террористом.

Когда в Ливии царило беззаконие, орудовали банды маргиналов, границы оставались открытыми. Власти Чада решили перекрыть границы только сейчас, когда пришли реальные силы ЛНА и Хафтара, чтобы установить порядок в регионе.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #африка #чад #лна

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