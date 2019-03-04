В Петербурге стартовала Школа молодого политика

Учебное заведение будущих политиков открыло свои двери 2 и 3 марта для участников из 18-ти районов города. Теперь более 700 желающих могут пройти обучающие курсы Школы молодого политика.

Школа – это образовательный проект для жителей Санкт-Петербурга, активно участвующих в общественно-политической жизни города. Мероприятие поддерживает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Авторы и преподаватели курсов – практикующие специалисты, работающие в социальных и политических кампаниях Санкт-Петербурга. Слушатели курсов – неравнодушные горожане, заинтересованные в изменениях. Придти в Школу могут люди всех возрастов и любых политических взглядов, главное – тяга к знаниям, оригинальные идеи и проекты, а также желание участвовать в муниципальных выборах.

Руководит проектом депутат Госдумы Илья Костунов. Во время открытия курсов он рассказал о целях мероприятия, графике обучения и перспективах слушателей. После этого трехчасовые лекции провели преподаватели Павел Рассудов, Андрей Криворотько и Алена Шагнаева. Рассудов выступил с лекцией «СМИ и Интернет», в которой рассказал об основах коммуникации с новыми медиа, SMM и рекламе. Алёна Шагнаева на примере показала, как настроить рекламу «Вконтакте», а Криворотько провел для будущих политиков тренинг «Успешное публичное выступление».

Впереди обучающихся ожидает еще четыре курса: «Основы политической психологии», «Политические технологии в избирательных компаниях», «Первые шаги в политике. Городское и муниципальное управление», «Юридические аспекты выборов». Слушатели, наиболее успешно освоившие программу, смогут получить консультационную поддержку для реализации общественного проекта, а также при выдвижении кандидатом в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга. Новый набор обучающихся начнется в середине марта.