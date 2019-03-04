Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Действующий глава США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, после чего его сменит кандидат от демократической партии с левым уклоном. Таким прогнозом поделился глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин на встрече со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта».

«С точки зрения вероятного политического сценария в Америке состоится переизбрание Трампа», — заметил российский министр.

Он также отметил, что в том случае, если Соединенные Штаты столкнуться с экономическим кризисом раньше следующих выборов, то приход левого демократа к власти в Америке стоит ожидать раньше. Орешкин добавил, что феномен Трампа не случаен, как многие полагали ранее.