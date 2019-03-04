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11:16   4 Марта 2019
Россия

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Действующий глава США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, после чего его сменит кандидат от демократической партии с левым уклоном. Таким прогнозом поделился глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин на встрече со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта».

«С точки зрения вероятного политического сценария в Америке состоится переизбрание Трампа», — заметил российский министр.

Он также отметил, что в том случае, если Соединенные Штаты столкнуться с экономическим кризисом раньше следующих выборов, то приход левого демократа к власти в Америке стоит ожидать раньше. Орешкин добавил, что феномен Трампа не случаен, как многие полагали ранее.

«Трамп — это не случайность, а прямое следствие того, что происходит в мире», — подчеркнул глава российского ведомства.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #орешкин

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