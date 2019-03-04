Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

Трамп будет переизбран на второй срок, считает Орешкин

 Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ

Экс-глава Генштаба: угроза РФ от ракет КНР — «плохой сон» министра обороны ФРГ
Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

 Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ

Сторонники «новой церкви» на Украине захватили храм канонической УПЦ
Чад закрывает границу с Ливией

Чад закрывает границу с Ливией

 Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

11:19   4 Марта 2019
Весь мир

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты над Пакистаном до вторника, 5 марта. Предварительно, запрет снимут в 11 утра по московскому времени. Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что российские авиакомпании в понедельник, 4 марта, получили новое извещение NOTAM относительно полетов над Индией и Пакистаном. Согласно документу, запрет полетов над Пакистаном продлили еще на сутки.

«Запрет продлили до 5 марта», — отметили в АТОР.

Ранее Исламабад планировал открыть воздушное пространство в понедельник, 4 марта. Закрытие отразилось на выполнении рейсов по многим зарубежным направлениям, включая Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, КНР. Российские авиакомпании перевозят туристов и предупреждают об увеличении времени в пути.

Пакистан в среду, 27 февраля, полностью закрыл воздушное пространство для транзитных международных рейсов. Авиакомпании перенаправили самолеты через ближайшие страны — Туркмению и Иран. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #самолет #рейс #пакистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...