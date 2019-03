Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Пакистаном до 5 марта

Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты над Пакистаном до вторника, 5 марта. Предварительно, запрет снимут в 11 утра по московскому времени. Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что российские авиакомпании в понедельник, 4 марта, получили новое извещение NOTAM относительно полетов над Индией и Пакистаном. Согласно документу, запрет полетов над Пакистаном продлили еще на сутки.

Ранее Исламабад планировал открыть воздушное пространство в понедельник, 4 марта. Закрытие отразилось на выполнении рейсов по многим зарубежным направлениям, включая Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, КНР. Российские авиакомпании перевозят туристов и предупреждают об увеличении времени в пути.

Пакистан в среду, 27 февраля, полностью закрыл воздушное пространство для транзитных международных рейсов. Авиакомпании перенаправили самолеты через ближайшие страны — Туркмению и Иран.

Additionally, Pakistan has reopened Faisalabad, subject to routing restrictions. Details on all relevant Pakistan airspace Notams at https://t.co/9NeSPvJkSy Regular operations still scheduled to resume 04 March 2019 08:00UTC. pic.twitter.com/x9ocPUgzx8