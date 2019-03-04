Порошенко предлагают подписать декларацию в защиту свободы слова

Национальный союз журналистов Украины хочет предложить лидеру страны Петру Порошенко подписать декларацию в защиту свободы слова. Об этом рассказал глава союза Сергей Томиленко.

Союз предлагает президенту встретиться и поговорить об угрозах свободы слова, о безопасности представителей СМИ, о давлении на журналистов. В частности, можно подписать декларацию в защиту свободы слова.

Уже 12 кандидатов на президентское кресло подписали документ. Инициативу поддержало руководство Международной федерации журналистов.

Ранее Томиленко сообщил, что декларацию подписали семь кандидатов в президенты. Документ предусматривает уважение свободы слова и самовыражения. Подписавшие ее гарантируют, что не будут свершать действия, которые бы незаконно ограничили эти свободы, а также мешать работе журналистов, оказывать давление на СМИ и использовать силовые методы для преследования работников СМИ.