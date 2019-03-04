Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Юрий Балуевский назвал «плохим сном» министра обороны Германии заявления об угрозе России от ракет Китая.

Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что ракеты КНР несут угрозу для России, которая находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности. По этой причине она считает необходимым включить Китай в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)​​​. По мнению фон дер Ляйен, Москва должна быть заинтересована во включении Пекина в соглашение и выстраивать отношения с Китаем с помощью интенсивного диалога, который является «единственным» способом.

«Интересно, с чего это вдруг такая забота проявляется министром обороны Германии? Может, ей просто приснился плохой сон. Я убежден, что китайские ракеты в обозримой перспективе опасности для России представлять и нести не будут», — заявил Балуевский в интервью РИА Новости.

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский расценивает такие заявления как желание стран НАТО, а в частности Германии, припугнуть Москву китайской угрозой и надавить на Китай через Россию.

«Желание понятно, но нереализуемо. Россия никогда не станет выступать агентом третьих стран в таких вопросах», — заявил он.

Мураховский подчеркнул, что сегодня самым большим в мире арсеналом ракет средней дальности обладает Китай. Тем не менее, руководство КНР никогда не было ограничено условиями ДРСМД или других договоров об ограничении вооружение. Эксперт утверждает, что дальность китайских ракет действительно покрывает большую часть России, но они точно также достают до всей территории Японии, Южной Кореи и до американского острова Гуам.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанном в 1987 году. Соглашение предполагает ликвидацию определенного класса ракет. Причиной разрыва договора, по словам Трампа, является нарушение условий документа Россией: согласно данным США, Россия провела испытания ракеты 9М729 на расстояния, явно превышающие 500 км, что запрещено соглашениям о ликвидации ракет. РФ выдвинула в сторону США аналогичные претензии, касающиеся несоблюдения условий соглашения. 7 февраля МИД РФ предложил США уничтожить наземные установки Mk-41, беспилотники и ракеты-мишени, нарушающие ДРСМД.